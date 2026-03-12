Слова Тимоти Шаламе вызвали бурю в мире оперы и балета 8 12.03.2026, 19:08

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Тимоти Шаламе

Балет и опера никому не интересны?

В недавно вышедшей в эфир беседе с актером Мэттью Макконахи, организованной CNN и Variety, Тимоти Шаламе говорил о яркости кинематографа и о том, как ему повезло работать в этой сфере. «Я не хочу работать в балете или опере», пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Шаламе продолжил утверждать, что «никому не интересны» балет и опера. Макконахи согласился и в ответ усмехнулся.

Артисты балета по всему миру незамедлительно выступили с критикой, настаивая на том, что этот вид искусства жив и широко любим. Королевский балет и опера опубликовали подборку своих постановок с подписью о том, что тысячи людей посещают представления каждый вечер, и пригласили Шаламе посетить их . Одна российская танцовщица опубликовала видео, на котором кто-то снимает плакат с изображением «Марти Суприма», чтобы показать плакат, рекламирующий постановку «Лебединого озера».

Многим балеринам Шаламе казался невежественным задирой. Балет слишком часто становится объектом насмешек, и эти насмешки обычно основаны на распространенном мнении, что балет — это что-то женственное, легкомысленное и немного гомосексуальное. Хорошая шутка, чувак.

И хотя сам Шаламе не допускал подобных оскорблений, его комментарии носят довольно пренебрежительный характер.

В США балет испытывает острую нехватку государственного финансирования, что отражает спад интереса. И каждые несколько лет происходит что-то подобное инциденту с Шаламе, напоминающее танцорам, что, какими бы талантливыми и трудолюбивыми они ни были, к ним относятся несерьезно. В 2019 году Лара Спенсер и Джордж Стефанопулос из программы «Доброе утро, Америка» посмеялись над новостью о том, что 6-летний принц Джордж из Великобритании посещает уроки балета. Сегодня же Шаламе высмеивает один из видов искусства, отмечая при этом сохраняющуюся актуальность своего собственного.

Возмущение в мире балета вполне объяснимо. Но, как справедливо заметил Шаламе, балет не так актуален, как мог бы быть. Балет — это эксклюзивное искусство. Для некоторых в этом и заключается его привлекательность – сюда попадают только лучшие. И хотя стремление к совершенству достойно восхищения, одержимость балета совершенством может создать не самую гостеприимную атмосферу для тех, кто просто хочет заниматься им ради удовольствия.

Это особенно актуально для взрослых, которым трудно найти балетные классы, где они не чувствовали бы себя безнадежно отстающими, потому что родители не надели на них купальник, как только они научились пользоваться горшком. Поощрение любительского балета помогло бы ему найти поклонников (и платящих клиентов), которых он сейчас игнорирует.

Затем следует вопрос стоимости. Будь то занятия, обувь, костюмы или взносы за участие в конкурсах, отдать ребенка в балет — это серьезное вложение. Пара пуантов обойдется родителям более чем в 100 долларов, и в зависимости от того, насколько интенсивно ваш ребенок в них танцует, они прослужат от нескольких недель до нескольких месяцев.

Танцоры с темным цветом кожи, желающие иметь обувь, соответствующую их оттенку кожи, готовы потратить больше денег; поскольку не все бренды производят обувь в инклюзивных оттенках, они покупают специальную краску или основу для персонализации обуви , что занимает дополнительное время и быстрее изнашивает обувь.

Посещение балетных представлений также обходится дорого. В то время как билет на показ балета Шаламе на большом экране стоит около 20 долларов в Нью-Йорке , самые дешевые билеты в Нью-Йоркский балет — билеты по льготной цене для зрителей в возрасте от 13 до 30 лет — стоят 30 долларов.

Быть профессиональным танцором тоже дорого. Заработная плата низкая , и часто выплаты производятся не круглый год, а это значит, что многие танцоры часть года получают пособие по безработице или подрабатывают, например, преподают, выступают в качестве приглашенных артистов или дают частные уроки, чтобы пополнить свой доход и восполнить недостающие средства.

Хотя почти все самые престижные балетные труппы страны объединены в профсоюзы , многие профессиональные балетные танцоры работают в небольших компаниях или на фрилансе и не пользуются профсоюзной защитой, что ограничивает их возможности повышать заработную плату или улучшать условия труда иным образом.

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