Мировой рынок искусства вырос до $59,6 млрд 2 12.03.2026, 20:41

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Продажи выросли на 4% в прошлом году.

Мировые продажи предметов искусства в 2025 году выросли на 4% и составили $59,6 млрд, следует из совместного доклада Art Basel и UBS.

Это ознаменовало умеренное восстановление рынка после двух лет сокращения продаж в этой области, говорится в отчете.

Как отмечают авторы доклада, продажи предметов искусства на публичных аукционах выросли на 9%, до $20,7 млрд, в дилерском секторе — на 2%, до $34,8 млрд. Всего состоялось общее количество сделок на сумму 41,5 млн.

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