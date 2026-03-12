В минском парке Челюскинцев демонтируют колесо обозрения и «Ладью» 7 12.03.2026, 20:57

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Названа причина.

В минском парке Челюскинцев демонтируют колесо обозрения и аттракцион «Ладья». Причина – они полностью выработали допустимый срок эксплуатации. Об этом сообщил БелТА заместитель генерального директора – главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич.

По его словам, изменения связаны с новыми требованиями безопасности. С марта вступили в силу корректировки в постановление МЧС №67: теперь аттракцион может работать не более трех назначенных сроков службы.

«Демонтаж колеса обозрения и «Ладьи» проводится в связи с тем, что аттракционы отслужили свой срок», – пояснил Косевич.

В ближайшем сезоне на освободившихся площадках новые карусели не появятся. Как уточнили в «Минскзеленстрое», эти места планируют сдать в аренду, а сам парк ожидает более масштабная реконструкция.

«Сейчас мы разрабатываем концепцию реконструкции всего парка. Поэтому новые аттракционы на месте старых будут установлены не раньше, чем через год-два», – отметил представитель предприятия.

При этом демонтаж касается только парка Челюскинцев. В других столичных парках подобные работы пока не планируются.

Одновременно городские зоны отдыха готовятся к летнему сезону. После зимы специалисты проводят расконсервацию аттракционов: возвращают на место демонтированные осенью узлы и посадочные модули, меняют масла и выполняют другие регламентные работы.

«Мы проводим расконсервацию аттракционов после межсезонного зимнего хранения. Монтируются обратно демонтированные осенью узлы, посадочные модули, проводится замена масел – целый ряд регламентных работ согласно инструкциям производителя», – рассказал Косевич.

Парк Челюскинцев – один из старейших парков Минска. Он открыт в 1930-е годы и долгие десятилетия остается одной из главных городских площадок для аттракционов и семейного отдыха. Многие карусели здесь работают по нескольку десятилетий и периодически заменяются из-за требований безопасности и обновления инфраструктуры.

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