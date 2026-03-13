Украина работает над созданием своего «Железного купола»3
- 13.03.2026, 2:21
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Замкомандующего ВС ВСУ поделился подробностями.
Украина работает над системой противоракетной защиты, как «Железный купол» Израиля. Об этом рассказал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в интервью журналистке Янине Соколовой, опубликованном 8 марта.
«На данный момент у нас четко понятно четыре компонента, которые будут работать для того, чтобы создать наш украинский «Купол». Он будет отличаться от израильского, потому что наш «Купол» должен быть гораздо больше», – сказал он.
Он отметил, что насытить небольшой по площади Израиль дорогими ракетами возможно, а покрыть весь украинский купол такими большими системами, как Patriot или IRIS-T, невозможно.
«Поэтому у нас будет свое решение. Оно есть, оно утверждено, и мы по нему сейчас двигаемся», – заявил Елизаров.