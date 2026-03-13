Украина работает над созданием своего «Железного купола» 3 13.03.2026, 2:21

4,558

Иллюстрационное фото

Замкомандующего ВС ВСУ поделился подробностями.

Украина работает над системой противоракетной защиты, как «Железный купол» Израиля. Об этом рассказал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в интервью журналистке Янине Соколовой, опубликованном 8 марта.

«На данный момент у нас четко понятно четыре компонента, которые будут работать для того, чтобы создать наш украинский «Купол». Он будет отличаться от израильского, потому что наш «Купол» должен быть гораздо больше», – сказал он.

Он отметил, что насытить небольшой по площади Израиль дорогими ракетами возможно, а покрыть весь украинский купол такими большими системами, как Patriot или IRIS-T, невозможно.

«Поэтому у нас будет свое решение. Оно есть, оно утверждено, и мы по нему сейчас двигаемся», – заявил Елизаров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com