закрыть
18 июня 2026, четверг, 1:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина работает над созданием своего «Железного купола»

3
  • 13.03.2026, 2:21
  • 4,558
Украина работает над созданием своего «Железного купола»
Иллюстрационное фото

Замкомандующего ВС ВСУ поделился подробностями.

Украина работает над системой противоракетной защиты, как «Железный купол» Израиля. Об этом рассказал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в интервью журналистке Янине Соколовой, опубликованном 8 марта.

«На данный момент у нас четко понятно четыре компонента, которые будут работать для того, чтобы создать наш украинский «Купол». Он будет отличаться от израильского, потому что наш «Купол» должен быть гораздо больше», – сказал он.

Он отметил, что насытить небольшой по площади Израиль дорогими ракетами возможно, а покрыть весь украинский купол такими большими системами, как Patriot или IRIS-T, невозможно.

«Поэтому у нас будет свое решение. Оно есть, оно утверждено, и мы по нему сейчас двигаемся», – заявил Елизаров.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич