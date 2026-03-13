Пентагон сообщил о крушении самолета-заправщика КС-135 во время ударов по Ирану
- 13.03.2026, 11:15
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Это произошло не из-за вражеского или дружественного огня.
Американский самолет-заправщик КС-135 потерпел крушение в Ираке во время выполнения боевого задания, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
«В инциденте участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, а второй благополучно приземлился. Это произошло не из-за вражеского или дружественного огня», — отметили в командовании.
По данным журналистки CBS News Дженнифер Джейкобс, в момент крушения на борту КС-135 находились шесть членов экипажа, их судьба неизвестна. Согласно сервису отслеживания полетов FlightRadar24, второй заправщик совершил посадку в Тель-Авиве.
Ответственность за атаку на один из американских самолетов взяла на себя шиитская вооруженная группировка «Исламское сопротивление Ирака». В ее заявлении говорится, что удар был нанесен «с помощью соответствующего оружия» и «в защиту суверенитета нашей страны и ее воздушного пространства, нарушаемого авиацией оккупационных сил». Никаких доказательств этого группировка не привела. В начале марта Центральное командование США сообщило, что над Кувейтом из-за дружественного огня были сбиты три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявших задачи в рамках военной операции против Ирана. Всем пилотам удалось катапультироваться и спастись.
Всего, по данным Пентагона, с начала совместных ударов США и Израиля по территории Ирана погибли семь американских военнослужащих, а еще около 150 получили ранения различной степени тяжести. Представитель военного ведомства Шон Парнелл отмечал, что 108 военных уже вернулись к службе. Состояние восьми раненых оценивается как тяжелое. В ответ на бомбардировки Иран наносит удары по американским военным базам на Ближнем Востоке.