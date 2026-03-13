В Японии миллиардер построил частную гоночную трассу за $200 миллионов

В Японии миллиардер построил частную гоночную трассу за $200 миллионов3
- 13.03.2026, 14:45
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Проект разработал известный архитектор автодромов.
В Японии появился один из самых эксклюзивных автоспортивных объектов в мире — частная гоночная трасса «Magarigawa Club», построенная миллиардером для владельцев суперкаров. Стоимость проекта оценивается примерно в 200 миллионов долларов, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Комплекс расположен в горах префектуры Тиба с видом на Токийский залив и гору Фудзи. Первоначально трасса создавалась как личное пространство для владельца, где он мог бы ездить на своих автомобилях вместе с семьей.
Длина трассы составляет более двух миль (около 3,2 километра), а на ее протяжении расположены 22 поворота. Проект разработал известный архитектор автодромов Герман Тильке.
Трасса отличается сложностью, на ней есть перепады высот, длинные прямые участки и техничные повороты. Один из необычных элементов проекта — расположение трассы рядом с домом владельца. Она начинается возле резиденции и проходит мимо бассейна, прежде чем уходить в горную местность.
Со временем проект превратился в закрытый автоклуб для состоятельных коллекционеров автомобилей. По данным СМИ, годовое членство здесь стоит около 230 тысяч долларов.
Для участников клуб предлагает не только возможность ездить на суперкарах в приватной обстановке, но и роскошную инфраструктуру. Проект стал символом того, как страсть к автомобилям и большие финансовые возможности могут создать уникальное пространство для автолюбителей.