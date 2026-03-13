Гитару Дэвида Гилмора из Pink Floyd продали на аукционе за рекордные $14,6 млн

Гитару Дэвида Гилмора из Pink Floyd продали на аукционе за рекордные $14,6 млн6
- 13.03.2026, 22:01
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Инструмент был продан спустя 21 минуту после начала торгов.
Гитару одного из лидеров британской рок-группы Pink Floyd Дэвида Гилмора продали на аукционе за $14,6 млн. Об этом сообщил аукционный дом Christie's, передает Rolling Stone.
Гитара Fender Stratocaster была продана спустя 21 минуту после начала торгов. Имя покупателя не раскрывается. На ней музыкант играл при записи всех альбомов группы с 1970 по 1983 год, включая Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall. Специалисты ожидали, что гитара будет продана за $2-3 млн.
Предыдущий рекорд установила гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна, проданная в 2020 году за $6 млн.