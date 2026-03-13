Зеленский во второй раз встретился с наследным принцем Ирана Пахлави 2 13.03.2026, 23:38

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Владимир Зеленский и Реза Пахлави

Политики обсудили ситуацию на Ближнем востоке.

13 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился во Франции с наследным принцем Ирана Резой Пахлави.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, настроения в иранском обществе и состояние власти в Иране.

Наследный принц Ирана также выразил заинтересованность в более прямом диалоге и попросил провести переговоры с президентом Зеленским один на один.

«Встретился в Париже с наследником престола Ирана Резой Пахлави. Подробно обсудили ситуацию в Иране и регионе, а также американскую операцию против террористического режима. Принц и его команда проинформировали меня о сигналах, которые они получают изнутри страны. Властная вертикаль действительно уже понесла значительные потери, и важно, чтобы иранский режим ни в чем не выиграл и чтобы люди в Иране получили больше защиты жизни и возможностей определять свою судьбу. Обсудили, как международное давление и совместные усилия могут этому помочь.

Украина действительно хочет увидеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир. Благодарен наследственному принцу за четкие заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Наши команды будут поддерживать связь», – рассказал Зеленский.

Напомним, 13 февраля президент Владимир Зеленский в Мюнхене впервые встретился с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пахлави.

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