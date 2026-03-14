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CNN: США не ожидали, что Иран готов перекрыть Ормузский пролив

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  • 14.03.2026, 4:59
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CNN: США не ожидали, что Иран готов перекрыть Ормузский пролив

Пентагон и Совет национальной безопасности США не учли потенциальные последствия этого сценария.

Администрация президента США Дональда Трампа не ожидала, что Иран может перекрыть для судоходства Ормузский пролив в ответ на военные удары со стороны США. Об этом 13 марта сообщил CNN со ссылкой на осведомленные о планировании операции источники.

Пентагон и Совет национальной безопасности США не учли в полной мере потенциальные последствия этого сценария, который считают одним из самых плохих для Вашингтона.

Хотя руководители министерства финансов Скотт Бессент и министерства энергетики Крис Райт принимали участие в плановых совещаниях, аналитические оценки и прогнозы, которые раньше были главными для принятия решений, остались на втором плане из-за ограниченного круга советников Трампа.

По мнению чиновников, в Тегеране понимали, что закрытие пролива нанесет Ирану больше вреда, чем США, а угрозы иранцев считали «пустыми».

Тем временем глава Белого дома умаляет риски на энергетических рынках, призывая экипажи танкеров « проявить смелость» и проходить пролив. В то же время, как отмечают журналисты, военные эскорты танкеров через пролив сейчас невозможны из-за высокого риска для судов.

Энергетические компании и бывшие чиновники выражают обеспокоенность из-за ограниченности вариантов для США, ведь Иран и дальше угрожает безопасности морских путей, используя дроны, ракеты и мины. В то же время Белый дом и Трамп утверждают, что любые перебои со снабжением энергоносителей временные и не угрожают долгосрочной стабильности рынков.

Однако глава Пентагона Пит Хегсет назвал утверждение о том, что в Вашингтоне недооценили влияние войны на Ормузский пролив, «совершенно абсурдным». Похожее мнение высказали и некоторые другие анонимные собеседники канала среди действующих и бывших американских чиновников.

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