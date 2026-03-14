Диетологи рассказали, как правильно есть картофель некоторым людям 11 14.03.2026, 9:31

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Например, тем, у кого повышен сахар.

На постном или повседневном столе часто появляется именно картофель. Однако очень важно его не только правильно приготовить, но и подать. Диетологи утверждают, что только что отваренный или пожаренный картофель отличается высоким гликемическим индексом. Из-за этого углеводы быстрее усваиваются, что может вызвать резкий скачок сахара в крови, пишет ТСН.

Чтобы уменьшить влияние продукта на уровень глюкозы, специалисты советуют изменить способ подачи:

дождаться, чтобы клубни полностью остыли;

отваривать картофель вместе с кожурой;

очистить и употреблять уже холодным.

Почему именно охлажденный картофель лучше? После охлаждения в нем формируется резистентный крахмал, который медленнее переваривается. Благодаря этому организм постепенно усваивает углеводы, а уровень глюкозы повышается ровно, без скачков.

Этот совет, прежде всего, будет полезен людям с повышенным уровнем сахара в крови, а также тем, у кого есть инсулинорезистентность или сахарный диабет II типа. Если вы контролируете массу тела или хотите поддерживать здоровый уровень глюкозы, также стоит обратить внимание на охлаждение картофеля.

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