закрыть
19 июня 2026, пятница, 10:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Диетологи рассказали, как правильно есть картофель некоторым людям

11
  • 14.03.2026, 9:31
  • 6,524
Диетологи рассказали, как правильно есть картофель некоторым людям

Например, тем, у кого повышен сахар.

На постном или повседневном столе часто появляется именно картофель. Однако очень важно его не только правильно приготовить, но и подать. Диетологи утверждают, что только что отваренный или пожаренный картофель отличается высоким гликемическим индексом. Из-за этого углеводы быстрее усваиваются, что может вызвать резкий скачок сахара в крови, пишет ТСН.

Чтобы уменьшить влияние продукта на уровень глюкозы, специалисты советуют изменить способ подачи:

дождаться, чтобы клубни полностью остыли;

отваривать картофель вместе с кожурой;

очистить и употреблять уже холодным.

Почему именно охлажденный картофель лучше? После охлаждения в нем формируется резистентный крахмал, который медленнее переваривается. Благодаря этому организм постепенно усваивает углеводы, а уровень глюкозы повышается ровно, без скачков.

Этот совет, прежде всего, будет полезен людям с повышенным уровнем сахара в крови, а также тем, у кого есть инсулинорезистентность или сахарный диабет II типа. Если вы контролируете массу тела или хотите поддерживать здоровый уровень глюкозы, также стоит обратить внимание на охлаждение картофеля.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип
Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук