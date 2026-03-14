Сразу 22 города Беларуси побили температурные рекорды 2 14.03.2026, 10:13

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Теплее всего было в Кобрине.

Пятница, 13 марта, стала очередным днем, когда погода принесла теплые сюрпризы в виде рекордов температуры для этой поры года. Кажется, таким образом природа решила компенсировать зимние аномальные морозы.

В пятницу Белгидромет зарегистрировал большое количество суточных рекордов - 22, хотя и меньше, чем в четверг (34).

А теплее опять было в Кобрине, +18.7°С.

Верхнедвинск +13.9°C (предыдущий +13.0°C в 2025)

Езерище +13.1°C (предыдущий +12.5°C в 2025)

Шарковщина +14.5°C (предыдущий +13.9°C в 2025)

Лынтупы +15.8°C (предыдущий +13.9°C в 2025)

Полоцк +15.2°C (предыдущий +14.0°C в 2025)

Докшицы +15.0°C (предыдущий +14.0°C в 2025)

Ошмяны +15.9°C (предыдущий +13.7°C в 2025)

Вилейка +14.5°C (предыдущий +13.7°C в 2025)

Воложин +15.7°C (предыдущий +14.2°C в 2025)

Борисов +15.4°C (предыдущий +15.1°C в 2025)

Гродно +18.0°C (предыдущий +14.0°C в 2007)

Лида +17.8°C (предыдущий +14.6°C в 2025)

Новогрудок +15.0°C (предыдущий +13.5°C в 2002)

Столбцы +14.9°C (предыдущий +14.8°C в 2025)

Волковыск +17.7°C (предыдущий +15.2°C в 2025)

Пружаны +17.4°C (предыдущий +15.6°C в 2025)

Ивацевичи +17.2°C (предыдущий +16.2°C в 2001)

Барановичи +16.4°C (предыдущий +15.8°C в 2001)

Ганцевичи +16.7°C (предыдущий +15.8°C в 2001)

Березинский заповедник +15.1°C (предыдущий +14.5°C в 2025)

Высокое +17.6°C (предыдущий +14.8°C в 2025)

Брест +18.1°C (предыдущий +15.6°C в 2001).

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