Сразу 22 города Беларуси побили температурные рекорды

Сразу 22 города Беларуси побили температурные рекорды2
- 14.03.2026, 10:13
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Теплее всего было в Кобрине.
Пятница, 13 марта, стала очередным днем, когда погода принесла теплые сюрпризы в виде рекордов температуры для этой поры года. Кажется, таким образом природа решила компенсировать зимние аномальные морозы.
В пятницу Белгидромет зарегистрировал большое количество суточных рекордов - 22, хотя и меньше, чем в четверг (34).
А теплее опять было в Кобрине, +18.7°С.
Верхнедвинск +13.9°C (предыдущий +13.0°C в 2025)
Езерище +13.1°C (предыдущий +12.5°C в 2025)
Шарковщина +14.5°C (предыдущий +13.9°C в 2025)
Лынтупы +15.8°C (предыдущий +13.9°C в 2025)
Полоцк +15.2°C (предыдущий +14.0°C в 2025)
Докшицы +15.0°C (предыдущий +14.0°C в 2025)
Ошмяны +15.9°C (предыдущий +13.7°C в 2025)
Вилейка +14.5°C (предыдущий +13.7°C в 2025)
Воложин +15.7°C (предыдущий +14.2°C в 2025)
Борисов +15.4°C (предыдущий +15.1°C в 2025)
Гродно +18.0°C (предыдущий +14.0°C в 2007)
Лида +17.8°C (предыдущий +14.6°C в 2025)
Новогрудок +15.0°C (предыдущий +13.5°C в 2002)
Столбцы +14.9°C (предыдущий +14.8°C в 2025)
Волковыск +17.7°C (предыдущий +15.2°C в 2025)
Пружаны +17.4°C (предыдущий +15.6°C в 2025)
Ивацевичи +17.2°C (предыдущий +16.2°C в 2001)
Барановичи +16.4°C (предыдущий +15.8°C в 2001)
Ганцевичи +16.7°C (предыдущий +15.8°C в 2001)
Березинский заповедник +15.1°C (предыдущий +14.5°C в 2025)
Высокое +17.6°C (предыдущий +14.8°C в 2025)
Брест +18.1°C (предыдущий +15.6°C в 2001).