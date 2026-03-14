Между минчанами случился конфликт из-за свиной головы 15 14.03.2026, 14:12

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История закончилась переломом и приговором суда.

В Минске пьяные сожители поссорились из-за свиной головы — 40-летний мужчина сломал женщине ногу. Ему уже вынесли приговор, сообщила госагентству «Минск-Новости» прокуратура Партизанского района столицы.

Минчанин жил с 45-летней женщиной. Однажды к ним в гости пришел знакомый, пили водку. В какой-то момент сожительница напомнила партнеру, что он обещал разделать свиную голову — тот отказался. Тогда минчанка попросила помощи у гостя.

В ответ мужчина устроил сцену ревности. Сначала скандалил, потом бил по голове и ноге. Гость пытался заступиться за приятельницу, но минчанин выставил его за дверь.

Женщина вызвала скорую помощь — ее увезли в больницу с переломом ноги.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело. Соседи по общежитию рассказали, что у пары регулярно случались конфликты, однако до вызова милиции не доходило.

На суде фигурант полностью признал вину, в содеянном раскаялся. Его признали виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 149 УК). Суд назначил мужчине полтора года ограничения свободы («химии»).

В прокуратуре рассказали, что он нигде официально не трудоустроен, ранее уже имел проблемы с законом.

Приговор вступил в законному силу.

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