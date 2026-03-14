Главный конструктор «Фламинго»: Не нужно поражать всю РФ, нужно еженедельно бить по Москве 23 14.03.2026, 21:42

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Регулярные удары «произведут впечатление» на российскую верхушку.

Украине необязательно поражать всю территорию России, необходимо сосредоточиться на еженедельных ударах по военной и нефтяной инфраструктуре в Москве, поскольку атаки на столицу произведут впечатление на российскую верхушку.

Такую точку зрения озвучил конструктор оборонной компании Fire Point, производителя украинской крылатой ракеты «Фламинго», Денис Штилерман в интервью блогеру Денису Казанскому.

«Чтобы эти попадания производили какие-то впечатления на верхушку российскую, это должны быть (удары – ред.) только внутри Москвы – Рублевка и Москва. Остальное для них не имеет никакого значения», – сказал разработчик.

Штилерман также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день компания Fire Point может производить около трех ракет «Фламинго» в день. После перехода на свой двигатель компания сможет производить столько, сколько ей будут заказывать.

По словам конструктора, сейчас Fire Point завершает разработку собственного реактивного двигателя для вышеназванных ракет, оптимизированного для полетов на низких высотах.

Штилерман рассказал, что по первоначальному замыслу ракету создали на базе отечественного двигателя АИ-25 или АИ-25ТЛ, поскольку этот двигатель значительно эффективнее одноконтурных двигателей, которые обычно используют на крылатых ракетах. Для этого был скрытно сформирован запас бывших в употреблении двигателей, закупленных через третьи компании.

Сейчас же компания уже завершает разработку собственного двигателя. Это также будет турбореактивный двигатель с низким коэффициентом двухконтурности.

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