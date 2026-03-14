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Белорусский врач-эндокринолог рассказала о «феномене утренней зари»

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  • 14.03.2026, 20:17
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Белорусский врач-эндокринолог рассказала о «феномене утренней зари»

Она дала несколько полезных рекомендаций.

Главврач Минского городского клинического эндокринологического центра Елена Юреня назвала белорусам главную опасность «феномена утренней зари».

Под «феноменом утренней зари» имеется ввиду повышение уровня глюкозы в ранние утренние часы. Причем, замечает Елена Юреня, нередко до высоких цифр.

Именно с 4 до 8 часов утра активно работают контринсулярные гормоны. Они вызывают метаболические эффекты, чье действие противоположно действию инсулина. В то же время включается в работу кортизол, который готовит организм к стрессам и пробуждениям. Все это приводит к выбросу глюкозы, повышению уровня ее в крови.

Противостоять «феномену утренней зари» можно правильной подготовкой ко сну, говорит эндокринолог:

«Легкого ужина вполне достаточно. Если мы заставим ночью организм работать, то к утру печень все переработает, и мы получим в анализах, даже сданных натощак, очень высокий сахар. Также очень важна гигиена сна».

А тем, кто принимает препараты, важно соблюдать график и приема, не пропуская время приема – утро или вечер. Ведь некоторые из лекарств, принятые вечером, а не утром, могут привести к скачку глюкозы и высокому сахару в крови после сна.

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