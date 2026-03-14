закрыть
19 июня 2026, пятница, 21:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нетаньяху хочет переговоров с Зеленским

22
  • 14.03.2026, 21:26
  • 17,080
Нетаньяху хочет переговоров с Зеленским

СМИ назвали цель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Украине запрос о проведении переговоров с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Ynet.

По информации источников, инициатива связана с намерением усилить сотрудничество между странами в сфере противодействия иранским беспилотникам. Израильская сторона заинтересована в обмене опытом, учитывая практику Украины в перехвате дронов во время войны.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил получение соответствующего запроса. По его словам, телефонный разговор между лидерами двух государств может состояться уже в начале следующей недели.

Ожидается, что одной из ключевых тем обсуждения станет возможное взаимодействие в области технологий и методов противодействия беспилотным угрозам.

Украина обладает значительным опытом борьбы с иранскими беспилотниками, который был получен во время войны. Украинские специалисты разработали эффективные методы обнаружения и уничтожения таких дронов, а также помогли оборонной промышленности создавать новые технологии для противодействия подобным угрозам.

Написать комментарий 22

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип