Нетаньяху хочет переговоров с Зеленским 22 14.03.2026, 21:26

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СМИ назвали цель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Украине запрос о проведении переговоров с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Ynet.

По информации источников, инициатива связана с намерением усилить сотрудничество между странами в сфере противодействия иранским беспилотникам. Израильская сторона заинтересована в обмене опытом, учитывая практику Украины в перехвате дронов во время войны.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил получение соответствующего запроса. По его словам, телефонный разговор между лидерами двух государств может состояться уже в начале следующей недели.

Ожидается, что одной из ключевых тем обсуждения станет возможное взаимодействие в области технологий и методов противодействия беспилотным угрозам.

Украина обладает значительным опытом борьбы с иранскими беспилотниками, который был получен во время войны. Украинские специалисты разработали эффективные методы обнаружения и уничтожения таких дронов, а также помогли оборонной промышленности создавать новые технологии для противодействия подобным угрозам.

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