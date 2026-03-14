Нетаньяху хочет переговоров с Зеленским

Нетаньяху хочет переговоров с Зеленским22
- 14.03.2026, 21:26
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СМИ назвали цель.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Украине запрос о проведении переговоров с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Ynet.
По информации источников, инициатива связана с намерением усилить сотрудничество между странами в сфере противодействия иранским беспилотникам. Израильская сторона заинтересована в обмене опытом, учитывая практику Украины в перехвате дронов во время войны.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил получение соответствующего запроса. По его словам, телефонный разговор между лидерами двух государств может состояться уже в начале следующей недели.
Ожидается, что одной из ключевых тем обсуждения станет возможное взаимодействие в области технологий и методов противодействия беспилотным угрозам.
Украина обладает значительным опытом борьбы с иранскими беспилотниками, который был получен во время войны. Украинские специалисты разработали эффективные методы обнаружения и уничтожения таких дронов, а также помогли оборонной промышленности создавать новые технологии для противодействия подобным угрозам.