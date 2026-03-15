Зеленский в интервью пошутил о своих отношениях с Трампом

Зеленский в интервью пошутил о своих отношениях с Трампом2
- 15.03.2026, 2:25
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«Ждет восприятия себя как отца».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общаться с президентом США Дональдом Трампом ему сложнее, чем с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Об этом Зеленский сказал в интервью радио France Inter в субботу, 14 марта.
На вопрос журналиста, может ли он назвать своим другом Дональда Трампа, Зеленский ответил, что «не может так сказать». Однако он назвал другом президента Франции Эммануэля Макрона.
«Это мой друг, потому что мы проходим это время… Мы решаем проблемы и сложные моменты, помогаем друг другу. Мой первый визит был во Францию. Мы познакомились много лет назад. Мы близки, и наши люди близки», — сказал Владимир Зеленский.
И отметил, что отношения с Трампом являются более сложными. «Может, потому, что он более взрослый. Может, потому, что относится ко мне как к сыну и ждет от меня отношения к себе как к отцу. Но у него уже есть дети, а у меня есть родители», — пояснил президент Украины.
Когда журналист переспросил про «отношение как к сыну», Зеленский засмеялся и сказал: «Не знаю. Возможно, не самому любимому сыну, но почему бы и нет?»