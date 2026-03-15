Протесты на Кубе: демонстранты разгромили офис Компартии 23 15.03.2026, 16:30

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Недовольство людей режимом растет.

В ночь на субботу группа кубинцев, недовольных отключениями электроэнергии и недостатком топлива, напала на офис Коммунистической партии в городе Морон в центральной части Кубы, сообщает Би-би-си.

До этого в городе состоялась акция протеста в связи с ростом цен на продовольствие и энергетическим кризисом.

Министерство внутренних дел Кубы сообщило, что были арестованы пять человек.

Государственная газета Invasor сообщает, что демонстрация «началась мирно», но затем переросла в «акты вандализма». «Небольшая группа людей начала бросать камни в здание, а затем подпалила на улице мебель, которая находилась в вестибюле», — сказано в сообщении.

Издание сообщило, что нападению также подверглись несколько других государственных учреждений, в том числе аптека и магазин.

В социальных сетях появились видео, на которых видно, как люди бросают камни в окна офиса Компартии и кричат «Свобода!» При этом в центре улицы пылает большой костер.

Кубинское МВД сообщает, что правоохранительные органы начали расследование «актов вандализма».

В последние месяцы Куба переживает острый энергетический и продовольственный кризис, на острове часто происходят отключения электроэнергии, растут цены на лекарства и продукты питания. В числе прочего страдают основные службы, такие как больницы, общественный транспорт, образовательные учреждения и сбор мусора.

В столице Кубы отключения электричества иногда продолжаются по 15 часов в день.

Это вызвано политикой США, под давлением которых дружественная Кубе Венесуэла после январского захвата американцами ее лидера Николаса Мадуро перестала поставлять на остров нефть.

Дональд Трамп угрожает Кубе, заявляя, что она стоит следующей после Венесуэлы и Ирана в его списке стран, нуждающихся в смене руководства.

Торговое эмбарго против Кубы США ввели еще 66 лет назад, когда пришедшие к власти кубинские повстанцы во главе с Фиделем Кастро экспроприировали собственность американских компаний.

Недовольство растет

Публичные проявления недовольства происходят на Кубе крайне редко, хотя ее конституция гарантирует право на свободу выступлений.

В последние недели некоторые кубинцы начали в знак протеста против происходящего по вечерам бить в кастрюли на улицах городов или в своих домах. Большая часть подобных акций происходит в Гаване.

На прошлой неделе группа студентов провела акцию протеста в Гаванском университете, выражая недовольство тем, что энергетический кризис мешает их образованию.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал жалобы людей «правомерными», но отметил, что не потерпит «насилия и вандализма, угрожающих спокойствию».

Он написал в сети Х, что постоянные отключения электроэнергии по понятным причинам вызывают усталость людей, но назвал их причиной блокаду со стороны США. По его словам, Вашингтон «жестоко активизировал ее в последние месяцы».

В четверг Гавана заявила, что по результатам переговоров с Ватиканом освободит 51 заключенного в качестве жеста доброй воли. Ватикан в прошлом посредничал в переговорах Кубы и США.

За несколько часов до заявления об освобождении заключенных Мигель Диас-Канель подтвердил, что Гавана ведет переговоры с США, но почти ничего не сказал об их содержании.

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