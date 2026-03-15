Мартовское тепло в Беларуси бьет рекорды 15.03.2026, 11:06

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Но впереди похолодание, снег и свежий ветер.

Минувшая неделя принесла в Беларусь если не аномальное, то уж точно чрезвычайное и долгожданное тепло. Синоптики зафиксировали новые суточные рекорды температуры воздуха более чем на половине метеостанций страны. Погода побила достижения прошлых лет, в том числе и в столице. По информации синоптиков, воздух прогревался до значений, превышающих показатели 2023, 2025 и даже 1972 годов, пишет «Телеграф».

Согласно данным портала pogodaiklimat.by, рекордсменами стали как западные, так и центральные и восточные регионы, в общем вся страна. В Бресте столбики термометров поднялись до +17,1°C, что на десятую долю выше, чем в 2023 году. В Высоком также зафиксировано +17,1°C. В Гродно воздух прогрелся до +16,1°C, побив рекорд аж 1972 года (+14,0°C). В Минске температура достигла +13,7°C, превысив показатель 2023 года (+12,3°C). В Витебске, Полоцке и Сенно также обновлены суточные максимумы.

Судя по данным «Метеовайб», такая ситуация сейчас наблюдается не только в Беларуси, но и у соседей. В то время как на западе континента (например, в Бельгии) местами даже образовался снежный покров, восточная часть континента купается в тепле из-за «выноса тропического воздуха».

Так, в Литве национальный суточный максимум обновляется уже третий день подряд. К ней присоединилась и Латвия, где рекорды обновились на всех метеостанциях, а в польском Кракове воздух прогрелся до +19,4°C.

Сначала тепло и первые дожди

Несмотря на то, что пик тепла, возможно, пройден, новая недела начнется с визита погожего антициклона. Известный среди белорусов телесиноптик Дмитрий Рябов утверждает, что в понедельник, 16 марта, в большинстве районов осадков не ожидается.

Однако есть и нюанс: по словам Рябова, днем в крайних западных районах пройдут «первые быстрые весенние дожди». Ночью и утром будет туман, а видимость может ухудшаться до полукилометра. Температура воздуха ночью составит от -1°С до +4°С, днем — от +9°С по востоку до +14°С по юго-западу.

В Белгидромете же, в свою очередь, сообщили, что 16-17 марта по Республике сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе.

Во вторник, 17 марта, восточная половина страны всё так же будет находиться во власти погожего антициклона. Согласно прогнозу, будет малооблачно, осадки маловероятны. По западу ожидаются кратковременные дожди.

Ночью и утром в отдельных районах — слабый туман, который ухудшит видимость до километра. Ночью температура составит от -1°С по востоку до +5°С по западу, днем — от +6°С до +12°С. В центральных районах будет около +10°С.

Затем «свежий ветер» и похолодание

В среду, 18 марта, погода изменится: немного похолодает. Как пояснил Дмитрий Рябов, с северо-востока Европы задует «свежий ветер». Сквозь облака будет проглядывать солнце, осадки маловероятны. Местами туман (видимость до полукилометра), влажность воздуха составит до 90%. Ветер южный, умеренный. Ночью ожидается от -1°С до +4°С, днем — от +5°С по северо-востоку до +12°С по западу.

Предварительно, в четверг, 19 марта, особых изменений в погоде не предвидится. Синоптики обещают переменную облачность. Ночью и утром местами туман. На дорогах еще возможны слабый гололед и гололедица. Будет без осадков. Ночью от -1°С до +3°С, днем от +5°С в восточных районах до +12°С в западных.

Конец недели и выходные: атмосферный фронт и возвращение антициклона

В пятницу, 20 марта, характер погоды вновь изменится. По словам Рябова, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Их принесет атмосферный фронт с северо-запада Европы. Ветер сменится на северо-западный, умеренный. Ночью местами возможен непродолжительный туман, влажность воздуха будет высокой. Ночью от -1°С до +4°С, днем — от +6°С в северо-западных и центральных районах до +12°С в юго-восточных.

В выходные дни, 21 и 22 марта, антициклон постепенно отодвинет зону осадков на юго-восток. В субботу ночью там возможен мокрый снег, пройдут небольшие дожди. Днем, согласно прогнозу, осадков уже не будет. Ветер восточной четверти, умеренный, временами порывистый. Влажность воздуха может достигать 90%. Ночью от -2°С до +3°С, днем от +9°С по Брестской области до +13°С по Гомельской.

В воскресенье, 22 марта, антициклон продолжит удерживать спокойную погоду. В большинстве районов осадки маловероятны. Ночью и утром местами ожидается туман, который может ухудшить видимость до полукилометра. Влажность воздуха будет невысокой. Ветер переменных направлений, умеренный. Ночью от -2°С до +3°С, в дневные часы — от +9°С по востоку до +13°С по Брестской и Гродненской областям.

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