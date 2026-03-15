Белорусов ждут длинные выходные 1 15.03.2026, 16:42

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Четыре дня подряд.

Белорусов в апреле 2026 года ожидают длинные выходные — отдыхать можно будет с 18 по 21 апреля включительно.

Это связано с празднованием Радуницы, которая по календарю православной конфессии в 2026 году приходится на вторник, 21 апреля.

В связи с этим рабочий день с понедельника, 20 апреля, переносится на субботу, 25 апреля.

Таким образом, выходными днями станут 18 апреля (суббота), 19 апреля (воскресенье), 20 апреля (понедельник) и 21 апреля (вторник) — всего белорусов ждут четыре дня отдыха подряд.

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