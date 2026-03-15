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Война ослабляет позиции Ирана в Центральной Азии

  • 15.03.2026, 17:20
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Война ослабляет позиции Ирана в Центральной Азии

Ослабленная инфраструктура страны начала трещать по швам.

Военные удары США и Израиля по Ирану усилили давление на и без того перегруженную энергетическую инфраструктуру страны. Эксперты предупреждают, что затяжной конфликт может не только усугубить внутренние проблемы с энергоснабжением, но и ослабить роль Тегерана как важного энергетического и транзитного партнера для стран Центральной Азии, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

В последние годы Иран сталкивается нехваткой электроэнергию, сезонными дефицитами газа и проблемами с устаревшим оборудованием. Еще до начала войны в ряде городов происходили отключения электроэнергии и перебои с топливом, что сказывалось на промышленности и вызывало недовольство населения.

Эти проблемы имеют и региональные последствия. Долгое время Иран позиционировал себя как ключевой южный коридор для торговли и поставок энергии для государств Центральной Азии, не имеющих выхода к морю. Речь идет прежде всего о Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, которые использовали иранскую инфраструктуру для выхода на рынки Персидского залива.

Однако такие проекты требуют стабильных энергетических резервов. Рост внутреннего потребления и дефицит электроэнергии заставляют власти Ирана сокращать поставки промышленности и ограничивать экспортные обязательства в периоды пикового спроса. Военные действия дополнительно усиливают нагрузку на энергосистему, поскольку ресурсы перенаправляются на нужды обороны и обеспечение внутренней стабильности.

На этом фоне страны Центральной Азии все активнее ищут альтернативные маршруты и партнеров. Среди вариантов — поставки газа из Туркменистана через Азербайджан в Турцию, расширение перевозок через Каспийское море и развитие собственной энергетической инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что географическое положение Ирана по-прежнему остается выгодным. Однако одного расположения на карте уже недостаточно, для сохранения влияния в регионе стране необходимо обеспечить надежную работу собственной энергетической системы.

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