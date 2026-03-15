17 марта 2026, вторник, 18:04
У России закончились танки?

  • 15.03.2026, 17:40
Данные OSINT-исследователя.

Россия практически перестала терять танки на фронте, что, вероятно, связано с окончательным отказом от их применения в штурмовых действиях. Об этом в соцсети X пишет OSINT-исследователь Ричард Верекер.

По его подсчетам на основе доступных в сети фото и видео, в январе оккупанты потеряли 14 танков, в феврале – лишь 5 единиц. Для сравнения, в марте 2022 года Россия потеряла 278 танков (месячный максимум за время войны). В последующие месяцы потери всегда измерялись десятками или даже сотнями. Лишь во второй половине 2025 года они опустились до уровня 27-41 в месяц.

«Я не знаю, почему цифры так сильно упали, но частью этого может быть сочетание изменения тактики на поле боя и, возможно, меньшего количества распространяющихся фотографий, поскольку внимание перемещается на Иран», – пишет аналитик.

Вместе с тем Верекер констатирует, что из списка потерь полностью исчезли новые танки Т-90. В последний раз их уничтожение фиксировалось три месяца назад.

