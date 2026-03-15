У России закончились танки? 6 15.03.2026, 17:40

Данные OSINT-исследователя.

Россия практически перестала терять танки на фронте, что, вероятно, связано с окончательным отказом от их применения в штурмовых действиях. Об этом в соцсети X пишет OSINT-исследователь Ричард Верекер.

По его подсчетам на основе доступных в сети фото и видео, в январе оккупанты потеряли 14 танков, в феврале – лишь 5 единиц. Для сравнения, в марте 2022 года Россия потеряла 278 танков (месячный максимум за время войны). В последующие месяцы потери всегда измерялись десятками или даже сотнями. Лишь во второй половине 2025 года они опустились до уровня 27-41 в месяц.

«Я не знаю, почему цифры так сильно упали, но частью этого может быть сочетание изменения тактики на поле боя и, возможно, меньшего количества распространяющихся фотографий, поскольку внимание перемещается на Иран», – пишет аналитик.

Вместе с тем Верекер констатирует, что из списка потерь полностью исчезли новые танки Т-90. В последний раз их уничтожение фиксировалось три месяца назад.

1/ While a lot of attention is now on events in Iran, the war in Ukraine keeps going, and Russia keeps losing tanks. Here is my latest graph of overall losses, appearing to show a big spike in T-62 losses, but there is a cariat, 🧵 pic.twitter.com/G1boT8tP0q — Richard Vereker (@verekerrichard1) March 14, 2026

