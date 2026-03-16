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ЦАХАЛ заявил об уничтожении самолета Али Хаменеи

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  • 16.03.2026, 16:25
  • 14,578
ЦАХАЛ заявил об уничтожении самолета Али Хаменеи

Удар был нанесен по аэропорту Мехрабад в Тегеране.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что израильские ВВС уничтожили самолет, который использовал убитый 28 февраля верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие представители руководства Ирана.

Самолет находился в аэропорту Мехрабад в Тегеране.

Как заявил ЦАХАЛ, самолет был уничтожен в ночь на понедельник в результате прицельного авиаудара.

Уничтожение самолета нарушает координационные возможности руководства иранского режима со странами Оси, его усилия по наращиванию военной мощи и его способность восстанавливать свои возможности , — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Иранские власти не комментировали это заявление израильских военных.

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