ЦАХАЛ заявил об уничтожении самолета Али Хаменеи

ЦАХАЛ заявил об уничтожении самолета Али Хаменеи10
- 16.03.2026, 16:25
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Удар был нанесен по аэропорту Мехрабад в Тегеране.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что израильские ВВС уничтожили самолет, который использовал убитый 28 февраля верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие представители руководства Ирана.
Самолет находился в аэропорту Мехрабад в Тегеране.
Как заявил ЦАХАЛ, самолет был уничтожен в ночь на понедельник в результате прицельного авиаудара.
Уничтожение самолета нарушает координационные возможности руководства иранского режима со странами Оси, его усилия по наращиванию военной мощи и его способность восстанавливать свои возможности , — сказано в сообщении ЦАХАЛ.
Иранские власти не комментировали это заявление израильских военных.