Красная дорожка «Оскара»: чем удивили звезды 16.03.2026, 11:57

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Николь Кидман и Деми Мур

Самые эффектные образы церемонии.

Красная дорожка главной кинопремии — именно то место, где звезды пытаются ворваться в истории моды, но не всегда удачно. Мы оценили, кто из них на нынешней церемонии был лучше всех, пишет «Фокус».

98-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в ночь на 16 марта — в Лос-Анджелес, США. Основные лавры достались Полу Томасу Андерсону и его ленте «Одна битва за другой». В целом фильм получил шесть наград, в том числе в самых престижных категориях: «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Премию за лучшую мужскую роль получил Майкл Б. Джордан («Грешники»), а лучшей актрисой признали Джесси Бакли («Гамнет»).

Кроме наград, внимание публики традиционно приковано к платьям и костюмам звезд на красной дорожке. Кто из них был впереди планеты всей.

Красная дорожка «Оскара»

Разведенная Николь Кидман вышла в свет в Chanel. Ее платье украшено декоративными перьями, кристаллами и лифом с баской.

Номинант на лучшего актера года Тимоти Шаламе предпочел полностью белый костюм Givenchy, сделанный на заказ.

Лучший актер года Майкл Б. Джордан («Грешники») отказался от традиционного смокинга в пользу полностью черного костюма Louis Vuitton с пиджаком в стиле Неру + цепочка на талии.

Деми Мур нарядилась в Gucci с перьями и блестящими зелеными чешуйками вокруг талии. Кстати, в прошлом году ее номинировали за игру в фильме «Субстанция».

Теяна Тейлор («Одна битва за другой») засветилась в платье Chanel: прозрачный лиф, расшитый бисером, и юбка из перьев.

Эмма Стоун («Бугония») выбрала мерцающее платье с открытой спиной от Louis Vuitton, на пошив которого, как сообщается, ушло 600 часов.

Лучшая актриса года Джесси Бакли («Гамнет») показала розово-красное платье от Chanel. Тем самым она отдала дань уважения Грейс Келли, которая надела подобный наряд на церемонии вручения «Оскара» в 1956 году, где и получила такую же награду.

Образ Мисти Коупленд в стиле Дэвида Комы сочетал в себе деловой и балетный стиль. Публика обратила внимание на ее отчаянное декольте.

Красная дорожка Оскара 2026 — самые стильные наряды Деми Мур, Николь Кидман, Эммы Стоун

Внимание публики на Оскаре 2026 традиционно приковано к платьям и костюмам звезд на красной дорожке. Кто из них был самым сильным, — читайте в обзоре Фокуса.

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