В России началась блокировка Telegram 6 16.03.2026, 13:35

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Россияне пишут о невозможности отправить сообщения и загрузить фото и видео.

Российские власти начали полностью блокировать Telegram: в последние несколько дней мессенджер практически перестал работать на территории страны. Сервис «Сбой.рф» зафиксировал на выходных 14 и 15 марта в общей сложности более 18 тыс. жалоб пользователей на работу приложения. Россияне пишут о невозможности отправить сообщения и загрузить фото и видео. При этом жалобы поступают из разных регионов, но больше всего — из Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья, пишет The Moscow Times.

«Последние сутки Telegram с домашних провайдеров фактически не работает, если мы говорим о подключении с российских IP-адресов. <…> Про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть», — прокомментировал ситуацию «Коммерсант FM» автор издания «Код Дурова» Владислав Войтенко. Он добавил, что, если в каком-то регионе активны только сайты из «белого списка», то «большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram».

Президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин отметил, что «торможение» Telegram наблюдалось давно, но накануне появились жалобы на переставшую работать десктоп-версию мессенджера. «Тесты показывают, что, скорее всего, все зависит от сети связи — сотовой, стационарной, а также — от региона и даже места. Госорганы применяют разные условия в разных регионах», — пояснил Амелькин.

Ранее близкие к Кремлю источники РБК сообщили, что Telegram будет полностью заблокирован в России к 1 апреля. Собеседники «Верстки» в администрации президента говорили, что это решение силовиков. «Они могут выслушать мнение, но у них свои резоны», — пояснил один из источников издания. Другой собеседник добавил, что решение о блокировке было принято на Совбезе РФ и теперь остается только работать в заданных рамках. В связи с этим Кремль поручил вице-губернаторам по внутренней политике переориентировать информационную работу на госмессенджер Мах, VK, «Одноклассники» и сервисы «Яндекса».

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