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Шон Пенн отказался от «Оскара» ради поездки в Украину

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  • 16.03.2026, 14:24
  • 5,302
Шон Пенн отказался от «Оскара» ради поездки в Украину
Шон Пенн
Фото: AP

Актер должен был получить статуэтку.

Известный американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн не присутствовал на 98-й церемонии вручения премии Academy Awards, где ему должны были вручить награду. Вместо участия в торжественном событии актер выбрал поездку в Украину.

Пенн был удостоен «Оскара» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Одна битва за другой». Однако во время церемонии его не было ни на сцене, ни среди гостей в зале, сообщает издание The New York Times.

По данным источников, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться анонимными, актер отправился в Европу и по состоянию на конец прошлой недели планировал посетить Украину.

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