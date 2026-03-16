Шон Пенн отказался от «Оскара» ради поездки в Украину

Шон Пенн отказался от «Оскара» ради поездки в Украину1
- 16.03.2026, 14:24
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Актер должен был получить статуэтку.
Известный американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн не присутствовал на 98-й церемонии вручения премии Academy Awards, где ему должны были вручить награду. Вместо участия в торжественном событии актер выбрал поездку в Украину.
Пенн был удостоен «Оскара» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Одна битва за другой». Однако во время церемонии его не было ни на сцене, ни среди гостей в зале, сообщает издание The New York Times.
По данным источников, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться анонимными, актер отправился в Европу и по состоянию на конец прошлой недели планировал посетить Украину.