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В Гомеле отстроят заново подъезд дома после взрыва газа

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  • 16.03.2026, 15:31
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В Гомеле отстроят заново подъезд дома после взрыва газа

Поврежденную часть многоэтажки уже демонтировали.

В Гомеле готовятся к масштабной реконструкции многоэтажного дома по улице Косарева, который был поврежден во время взрыва бытового газа в декабре прошлого года.

Демонтированная часть здания будет отстроена заново. Над производством изделий для восстановления пострадавшего подъезда работает завод крупнопанельного домостроения, пишет «Звязда».

Многоэтажка на Косарева возведена в советское время, и поэтому для восстановления его конструкций, спроектированных в 1980‑е годы, необходимо было адаптировать старые инженерные решения под современные строительные нормы и требования безопасности, в том числе и нормативы по прочности и морозостойкости.

— Наша главная цель — обеспечить строительство качественными материалами, и мы уже справились с этой непростой задачей. На заводе, в конструкторском отделе, мы переработали всю технологическую документацию, чтобы адаптировать её к нашему производству. Было непросто, так как эти изделия значительно отличаются от того, что мы производим. У них другая толщина и специальная подвеска по периметру. Но благодаря гибкости нашей производственной линии мы можем сформировать практически любое изделие в пределах размеров поддона, — пояснил начальник формовочного цеха «Гомельского ДСК» Дмитрий Загорец.

Специалисты сумели адаптировать и плиты перекрытий. Теперь, после особых манипуляций, они подходят для монтажа в поврежденной многоэтажке, «проапгрейдили» и стеновые панели. Они трехслойные, с теплоизоляцией в середине и полностью «внутренние» в советском доме. В целом предприятие наладило выпуск всех «старых новых» элементов, которые нужны для восстановления дома. Теперь им, элементам, необходимо пройти испытания в аккредитованной лаборатории и уже на деле доказать свою готовность служить людям верой и правдой.

Чрезвычайная ситуация в десятиэтажном доме на улице Косарева в Гомеле произошла 17 декабря. Предварительной причиной была названа вспышка газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже. В результате обрушились плиты перекрытий квартир. Проведена оперативная эвакуация жильцов.

«Эпицентром взрыва была кухня квартиры номер 107. Взрыву предшествовал процесс пожара, который возник в кухонном шкафчике рядом с газовой плитой», — пояснил по результатам расследования начальник УСК.

В дальнейшем выяснилось, что погибла женщина. Её тело было найдено при разборе строительных конструкций. Жильцы пострадавшего подъезда были переселены.

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