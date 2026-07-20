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Российскому миллиардеру пришлось продать судоходную компанию

  • 20.07.2026, 18:01
  • 1,272
Российскому миллиардеру пришлось продать судоходную компанию

Из-за рисков в Азовском море?

Российский миллиардер и владелец НЛМК Владимир Лисин продал оператора речно-морских перевозок Volga Shipping агрологистической группе Demetra. Об этом Reuters сообщили сразу четыре источника, знакомые с деталями сделки. По их данным, предварительные договоренности были достигнуты еще до недавних атак украинских беспилотников на коммерческие суда, после которых в Азовском море ввели дополнительные ограничения для судоходства (перевод — сайт Charter97.org).

Volga Shipping считается одним из крупнейших операторов перевозок по внутренним водным путям России. Компания транспортирует зерно, металл, уголь и другие грузы по Волге и Дону с выходом в Азовское и Черное моря. Годовой объем перевозок превышает 15 млн тонн, а основу флота составляют небольшие сухогрузы класса «река-море», аналогичные тем, которые в последнее время оказались в зоне повышенного риска.

Напомним, после серии атак украинских дронов российские власти ввели новые ограничения в акватории Азовского моря, что создает угрозу задержек экспортных поставок.

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