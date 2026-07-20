«Минскэнерго» обратилось к белорусам 2 20.07.2026, 18:34

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ТЭЦ‑3, МИНСК. ФОТО: «МИНСКЭНЕРГО»

Предприятие призвало граждан временно не принимать душ, не мыть посуду и отключить мобильные телефоны.

Во время сильной летней стихии привычные действия могут стать опасными: специалисты советуют отложить душ, не мыть посуду и отключить технику от розеток. Предприятие «Минскэнерго» распространило памятку о том, как вести себя дома, на улице, у воды и в дороге при грозах, которые как раз спрогнозировали синоптики на 20 июля и последующие дни тоже.

Что делать во время грозы дома

При приближении грозы необходимо закрыть окна и двери, чтобы защитить помещение от сильных порывов ветра и снизить риск попадания молнии.

Электроприборы рекомендуют отключить от сети: разряд неподалеку может вызвать скачок напряжения и повредить технику. До окончания грозы также не стоит принимать душ или ванну, мыть посуду и контактировать с металлическими трубами и радиаторами.

Безопаснее находиться подальше от окон, наружных стен и коммуникаций, способных проводить электрический ток.

Где укрыться на улице

Лучшим укрытием во время грозы считаются капитальное здание или автомобиль. Прятаться под одиноким деревом опасно: молния чаще поражает самые высокие объекты.

Если гроза застала в поле, специалисты советуют:

найти низину;

присесть на корточки и обхватить колени руками;

не ложиться на землю;

убрать зонт с металлическим каркасом;

отключить мобильный телефон.

отключенный мобильный телефон

В «Минскэнерго» пояснили, что при прямом попадании разряда гаджет может стать проводником тока.

Почему нужно сразу выйти из воды

Купание, рыбалку и прогулку на лодке во время грозы необходимо прекратить. Вода хорошо проводит электричество, поэтому поражение может распространяться на значительное расстояние от места удара молнии.

Следует выйти на берег, отойти от воды, сложить удочки и не держать в руках металлические предметы. На открытом водоеме человек нередко оказывается самой высокой точкой, что увеличивает опасность.

Как переждать грозу в автомобиле

Водителям рекомендуют остановиться на обочине вдали от линий электропередачи, высоких деревьев и металлических конструкций. Выходить из машины не нужно: закрытый металлический кузов защищает находящихся внутри людей по принципу клетки Фарадея.

Клетка Фарадея – это металлическая оболочка, которая принимает электрический разряд на себя и направляет его по внешней поверхности. Поэтому во время грозы закрытый автомобиль обычно защищает пассажиров: ток проходит по кузову, не попадая внутрь салона.

Окна следует закрыть, антенну опустить. Велосипед, самокат или другой открытый транспорт необходимо оставить минимум в 20 метрах от себя и найти надежное укрытие.

На сколько дней в Беларуси задержатся грозы

Согласно свежему прогнозу Белгидромета, локальные грозы будут фиксировать в стране до субботы, 25 июля, включительно. То есть страну ждут еще 5 дней с грозами.

Конечно, без кратковременных дождей не обойдется. Так что в ближайшие дни важно придерживаться правил специалистов.

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