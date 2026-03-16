СМИ: Кадырову нашли преемника 16.03.2026, 20:37

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Рамзан Кадыров

И это не его сын.

Главным кандидатом на замену главы Чечни Рамзана Кадырова стал премьер российской республики Магомед Даудов, который известен жестокостью при выполнении тайных поручений. Об этом 16 марта пишет Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на источники, близкие к властям Чечни.

По словам представителя чеченской оппозиционной организации NIYSO, имеющей инсайды в Грозном, после аварии с сыном Кадырова Адамом путь Даудова к власти практически открыт.

В оппозиции утверждают, что российские силовые структуры считают его более эффективным управленцем, чем многих представителей окружения Кадырова. В отличие от системы власти, построенной на родственных связях и личной лояльности, Даудов, как отмечается, показал способность действовать вне клановых обязательств.

В NIYSO заявляют, что за годы работы Даудов сформировал собственную сеть сторонников в силовых структурах и органах власти республики. По их версии, ФСБ РФ давно рассматривала его как потенциального преемника Кадырова, однако этому мешала личная поддержка чеченского лидера со стороны президента РФ Владимира Путина.

Оппозиционеры также предполагают, что в случае прихода к власти Даудов может начать масштабную «зачистку» внутри элиты и избавиться от людей, связанных с кланом Кадыровых, чтобы сформировать собственную систему влияния.

Одним из самых резонансных эпизодов его биографии стала история 2019 года, когда Даудов публично объявил кровную месть оппозиционному блогеру Тумсо Абдурахманову. Через год на блогера напали в Швеции, позже суд приговорил двух участников нападения к 8–10 годам тюрьмы.

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