Стало известно, от чего умерла школьница в Ельске 10 17.03.2026, 11:52

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У нее восемь раз останавливалось сердце.

После трагедии со смертью роженицы и ребенка в Дзержинске — как предполагается, из-за антибиотика цефтриаксон, стало известно, что всего в Беларуси в 2025 году трое пациентов скончались из-за этого антибиотика. В том числе и 14-летняя школьница из Ельска.

«Зеркало» из непубличных документов, полученных с помощью BELPOL, за последние пять лет «нежелательные реакции» на цефтриаксон производства Борисовского завода медпрепаратов возникли у 62 пациентов, двое впадали в кому, но их удалось спасти. Четверо скончались.

Один из самых резонансных случаев — смерть 14-летней школьницы Ирины из Ельска. Трагедия произошла почти год назад. Следственный комитет проводил проверку, но официально причину смерти так и не назвал.

Отец Ирины, который выкладывал в ТикТок видео и рассказывал, как добивается справедливости, чтобы за смерть дочери ответили, уже несколько месяцев не записывал новых роликов. Что с ним — неизвестно.

Судя по письму «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении», которое оказалось в распоряжении редакции, девочку лечили в местной больнице и ставили капельницы с цефтриаксоном.

Уже через три минуты после того, как поставили капельницу, девочке стало плохо

Остальные подробности есть в другом документе — заключении судебно-медицинской экспертизы по этому делу, которая оказалась в распоряжении медиа. Там говорится, что 14-летняя Ирина болела с 10 мая, во второй визит к врачу доктор отметил у нее хрипы и отправил в больницу. Туда с Ириной поехала и мама. На вопрос, есть ли аллергии у девочки, мама ответила отрицательно.

В больнице девочку осмотрела врач (та же, что и в поликлинике) и назначила капельницу с цефтриаксоном, которую поставила медсестра. Когда она ушла — Ирине стало плохо. Причем довольно быстро.

Судя по данным камер видеонаблюдения, в 11.53 медсестра установила Ирине капельницу, в 11.54 ушла на пост, а в 11.56 из палаты выбежала другая пациентка и, по всей видимости, сообщила, что соседке плохо. Как отмечают медики, за это время девочка могла получить примерно 50−60 капель раствора с цефтриаксоном.

С 12.05 врачи начали реанимацию Ирины и с переменным успехом делали ее на протяжении 10 часов. У школьницы восемь раз останавливалось сердце. Все это время она была в коме и на аппарате ИВЛ. Последний раз врачи пытались реанимировать девочку с 22.15 по 22.45, но безуспешно.

Отец Ирины говорил, что к 17:30–17:40 приехал реанимационный автомобиль из Мозыря, однако было принято решение дождаться специалистов из Гомеля — они приехали ориентировочно к 23:30. А в 23:50 мужчине сообщили, что дочка умерла.

«Даже правильное оказание медицинской помощи не гарантирует выживание»

Прокомментировать такую картину произошедшего «Флагшток» попросил двух медиков из Гомельской области.

Один из специалистов объяснил, что, как и почему вызывает анафилактический шок:

«Цефтриаксон относится к группе антибиотиков цефалоспоринов. Антибиотики этой группы и группы пенициллинов относятся к наиболее широко используемым и наиболее часто дающим тяжелые аллергические реакции. Причем может наблюдаться перекрестная реакция — если была аллергия на пенициллины, то как правило будет и на цефалоспорины».

К другим наиболее часто дающим анафилаксию препаратам относятся местные обезболивающие — новокаин, лидокаин и им подобные:

«Вообще, любое лекарство или пищевой продукт может дать анафилактическую реакцию. Это зависит от индивидуальных особенностей организма и, как правило развивается непредсказуемо. В первый контакт с аллергеном аллергическая реакция не развивается, а происходит развитие сенсибилизации (повышенной чувствительности к веществу) за счет особенности иммунной системы конкретного человека. Со второго контакта возможно развитие аллергической реакции, в том числе и тяжелой».

При этом степень тяжести не зависит от количества поданного вещества. Как правило более тяжелые реакции развиваются при внутривенном введении, так как лекарство быстро поступает в кровоток. Но такие реакции могут развиться и при приеме таблеток:

«Все происходит очень быстро — в считанные секунды. Как правило, такие реакции развиваются в первые секунды от начала введения и до 30 минут после. Поэтому в поликлинике вас обычно просят посидеть 15-20 минут напротив процедурного кабинета, чтобы иметь возможность быстро оказать помощь».

Но наличие персонала рядом и даже правильное оказание медицинской помощи не гарантирует выживание. Такие случаи случаются во всем мире. Если у человека один раз уже случалась подобная реакция, то в и будущем она будет встречаться на это лекарство, а часто и на всю химическую группу подобных лекарств:

«Поэтому нужно всегда помнить и сообщать врачу, на что была аллергия в прошлом».

Медик отметил, что после трагедии в Дзержинске всю партию антибиотика изъяли из употребления, чтобы проверить, не содержит ли эта партия каких-либо дополнительных примесей, которые могли вызвать аллергическую реакцию. Это стандартная процедура. Если при обследовании никаких отклонений не выявят, то партию могут вернуть к использованию. Если выявят — уничтожат.

«Цефтриаксон у нас льётся рекой»

Другой медик объяснил, что анафилактический шок может вызвать что угодно, и цефтриаксон тоже — это не какая-то экзотика:

«Ты на шоколадку из магазина тоже можешь шок получить. Другой вопрос, можно ли связываться эти случаи между собой, точно ли известно, что препараты из одной партии. Может, они не цефтриаксон, а что-то другое употребили. Или причина — не анафилактический шок, а токсическое действие. Не стоит спешить связывать эти случаи без данных судебной экспертизы. Тем более, что, если бы причина была в лекарстве, то, учитывая, что цефтриаксон у нас льётся рекой, где надо и где не надо, то смертельных случаев было бы больше».

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