Ученые назвали шесть столпов здоровья мозга 2 18.03.2026, 16:58

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От физической активности до умения устанавливать границы.

Глобальный совет по здоровью мозга (GCBH) выделяет шесть ключевых столпов, которые помогают поддерживать когнитивные функции и эмоциональное благополучие на протяжении всей жизни, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Физическая активность стимулирует кровоток и рост нейронов. Рекомендуется не менее 150 минут аэробных нагрузок в неделю, два-три раза заниматься силовыми тренировками, а также включать упражнения на баланс, например йогу или пилатес.

Сон важен для очистки мозга от метаболических отходов и консолидации памяти. Оптимально спать 7–9 часов, придерживаться регулярного графика и создавать расслабляющий ритуал перед сном.

Питание напрямую влияет на работу мозга. Полезны овощи, ягоды, рыба, орехи, цельные злаки и оливковое масло. Следует ограничивать переработанные продукты, сахар и соль.

Умственная стимуляция помогает поддерживать когнитивную гибкость. Это могут быть головоломки, изучение нового языка, музыка, хобби или обучение новым навыкам.

Социальное взаимодействие снижает стресс и укрепляет эмоциональную устойчивость. Важно поддерживать контакты с друзьями и семьей, участвовать в клубах, волонтерских проектах или совместных занятиях спортом.

Управление стрессом защищает мозг от повреждений и улучшает эмоциональный баланс. Полезны медитация, дыхательные практики, дневник, прогулки на природе и умение устанавливать границы.

Эксперты подчеркивают, что начинать улучшать здоровье мозга можно с одного маленького шага — немного раньше ложиться спать, пройтись после обеда, добавить овощи в ужин или позвонить другу. Эти простые действия постепенно укрепляют мозг и улучшают общее качество жизни.

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