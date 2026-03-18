Ученые назвали шесть столпов здоровья мозга

Ученые назвали шесть столпов здоровья мозга2
- 18.03.2026, 16:58
- 5,052
От физической активности до умения устанавливать границы.
Глобальный совет по здоровью мозга (GCBH) выделяет шесть ключевых столпов, которые помогают поддерживать когнитивные функции и эмоциональное благополучие на протяжении всей жизни, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Физическая активность стимулирует кровоток и рост нейронов. Рекомендуется не менее 150 минут аэробных нагрузок в неделю, два-три раза заниматься силовыми тренировками, а также включать упражнения на баланс, например йогу или пилатес.
Сон важен для очистки мозга от метаболических отходов и консолидации памяти. Оптимально спать 7–9 часов, придерживаться регулярного графика и создавать расслабляющий ритуал перед сном.
Питание напрямую влияет на работу мозга. Полезны овощи, ягоды, рыба, орехи, цельные злаки и оливковое масло. Следует ограничивать переработанные продукты, сахар и соль.
Умственная стимуляция помогает поддерживать когнитивную гибкость. Это могут быть головоломки, изучение нового языка, музыка, хобби или обучение новым навыкам.
Социальное взаимодействие снижает стресс и укрепляет эмоциональную устойчивость. Важно поддерживать контакты с друзьями и семьей, участвовать в клубах, волонтерских проектах или совместных занятиях спортом.
Управление стрессом защищает мозг от повреждений и улучшает эмоциональный баланс. Полезны медитация, дыхательные практики, дневник, прогулки на природе и умение устанавливать границы.
Эксперты подчеркивают, что начинать улучшать здоровье мозга можно с одного маленького шага — немного раньше ложиться спать, пройтись после обеда, добавить овощи в ужин или позвонить другу. Эти простые действия постепенно укрепляют мозг и улучшают общее качество жизни.