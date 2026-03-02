Нефть выросла на 10% из-за новой войны на Ближнем Востоке
- 2.03.2026, 6:21
Brent достигла максимума с июля прошлого года.
Цена на нефть марки Brent выросла до примерно 80 долларов за баррель на внебиржевом рынке в воскресенье, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров. Аналитики прогнозируют еще больший скачок.
Как пишет издание, аналитики ожидают, что повышение на 10% — это не предел. И тоги 2 марта могут завершиться с ценой 100 долларов за баррель. Причина — удары США и Израиля по Ирану, которые погрузили Ближний Восток в новую войну.
Reuters напоминает, что баррель Brent в минувшую пятницу, 27 февраля, достиг уровня в 73 доллара. Это самая высокая цена с июля прошлого года.
Иран играет ключевую роль на мировом нефтяном рынке. По данным ОПЕК, это третья страна в мире по величине доказанных запасов нефти. Также Иран контролирует важный судоходный маршрут для поставок сырой нефти — это Ормузский пролив. Кроме этого она экспортирует нефть страны, испытывающие острую потребность в этом сырье. Например, в Китай.
Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят растущие цены на нефть. Об этом в соцсети Х рассказала журналистка Fox News Жаклин Хейнрик.
— Меня ничего не беспокоит, Жаклин. Я просто делаю то, что правильно. В конце концов, все получается, — ответил Трамп на вопрос о ценах на нефть.