2 марта 2026, понедельник, 13:10
Лукашенко третий день молчит о войне в Иране

28
  • 2.03.2026, 11:43
  • 6,582
На сайте правителя по-прежнему телята и навоз.

Пока придворная пропаганда бьется в истерике, Лукашенко сохраняет режим тишины. По состоянию на 10.00 утра 2 марта на официальном сайте правителя Беларуси по-прежнему нет никой реакции на события в Иране, пишет «Салідарнасць».

Только телята и поздравление северокорейского коллеги с очередным «переизбранием».

«Не замечает» происходящего и приближенный к Лукашенко телеграм-канал, который утром опубликовал цитату патрона, датированную 23 февраля: «Народ Беларуси должен быть уверен в нашей способности, способности военных обеспечить безопасность страны».

