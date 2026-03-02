Лукашенко третий день молчит о войне в Иране

Лукашенко третий день молчит о войне в Иране28
- 2.03.2026, 11:43
На сайте правителя по-прежнему телята и навоз.
Пока придворная пропаганда бьется в истерике, Лукашенко сохраняет режим тишины. По состоянию на 10.00 утра 2 марта на официальном сайте правителя Беларуси по-прежнему нет никой реакции на события в Иране, пишет «Салідарнасць».
Только телята и поздравление северокорейского коллеги с очередным «переизбранием».
«Не замечает» происходящего и приближенный к Лукашенко телеграм-канал, который утром опубликовал цитату патрона, датированную 23 февраля: «Народ Беларуси должен быть уверен в нашей способности, способности военных обеспечить безопасность страны».