The War Zone: США впервые ударили по Ирану новейшим оружием 2.03.2026, 23:57

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Армия Соединенных Штатов успешно протестировала в боевых условиях две современные ракеты.

США впервые задействовали новейшую оперативно-тактическую ракету PrSM в реальной боевой обстановке во время ударов по территории Ирана.

Об этом сообщили американские аналитики из The War Zone, изучившие опубликованные кадры Центрального командования, где зафиксирован запуск с установок HIMARS.

Ракета Precision Strike Missile создавалась как замена устаревающих ATACMS и уже демонстрирует более широкие возможности на поле боя. По официальным данным, дальность поражения превышает 500 км, что почти вдвое больше показателей предыдущего поколения. При этом разработчик, компания Lockheed Martin, сделал ставку на высокую точность и мобильность, даже несмотря на уменьшенную массу боевой части – около 91 кг.

Параллельно с этим США применили против Ирана и другое новое вооружение – «черный Томагавк», модернизированную морскую ракету MST (Maritime Strike Tomahawk). Речь идет об обновленной версии Tomahawk Block V, которую впервые использовали эсминцы класса Arleigh Burke в рамках операции «Эпическая ярость».

Главная особенность MST – способность поражать движущиеся морские цели на большой дистанции. Ракета получила стелс-покрытие, снижающее заметность для радаров, а также современную систему наведения с возможностью корректировки маршрута уже после запуска. Это позволяет менять цель в реальном времени и значительно повышает эффективность ударов.

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