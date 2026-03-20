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Умер патриарх УПЦ Филарет

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  • 20.03.2026, 14:05
  • 13,350
Умер патриарх УПЦ Филарет
Патриарх Филарет

Его не стало на 98-м году жизни.

Патриарх Филарет, который возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), умер на 98-м году жизни. Об этом сообщил митрополит Епифаний в пятницу, 20 марта.

«Сегодня глубокая печаль и сожаление в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев, потому что сейчас завершился земной путь Святейшего патриарха Филарета», — написал Епифаний в Facebook.

Он призвал помнить наставления патриарха о важности поддержания единства Украинской церкви вокруг Киевского Престола.

На сайте УПЦ КП сказано, что Филарет отошел в вечность 20 марта после длительной изнурительной болезни.

«Патриарх Филарет сделал выдающийся вклад в церковную и национальную жизнь Украины. Его пастырское служение было примером стойкости в вере, мужества в испытаниях и безграничной преданности Церкви и Родине», — указывают в УПЦ.

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет (в миру Михаил Антонович Денисенко) родился 23 января 1929 года в селе Благодатное Донецкой области. После окончания духовных учебных заведений в Москве принял монашеский постриг (1950) с именем Филарет.

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