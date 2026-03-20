«Большое наступление» РФ под Лиманом захлебнулось 3 20.03.2026, 14:32

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Бронетехника разбита дронами и минами.

Оккупационная армия РФ сегодня, 19 марта, попыталась прорвать фронт на Лиманском направлении. Группировка была разбита вместе с техникой. Об этом сообщил в Х украинский военный, известный под ником Kriegsforscher.

ВС ФР кинули очень серьезные силы на прорыв Лиманского направления. Однако штурм захлебнулся во многом благодаря тому, что ВСУ контролировали поле боя с помощью беспилотников.

«Сегодня россияне атаковали около Лимана. С помощью дронов украинские пехотинцы уничтожили 2 танка, 5 БПТ (БТР-82АТ и БТР-70М), 5 БМП-3, 2 БМП-2 и более 40 квадроциклов… Настоящая резня», - рассказал Kriegsforscher.

Он уточнил, что большое количество вражеской техники подорвалось на минах, которые были установлены дистанционно с помощью тех же БПЛА.

«Мы знали, что они планируют атаку. Все были готовы», - отметил военный.

Он уточнил, что за два дня до этого россияне также значительными силами пытались прорваться на Покровском направлении. Неудачно. В наступлении участвовал 6-й танковый полк ВС РФ. В ходе только одной из атак враг потерял 3 БМП-2, танк и около 10 квадроциклов. Россияне наступали и у других сел под Покровском, все атаки были отбиты. «Весеннее обострение?» - задался вопросом Kriegsforscher.

Еще один военный «Бахмутский Демон» предположил, что россияне пытаются «прощупать» украинскую оборону перед большим наступлением. «Прощупывать оборону будут везде, где могут. Пытаются найти слабые места, чтобы ударить с появлением «зеленки». Не найдут», - заверил военнослужащий.

Провоенный Telegram-канал Ukraine context полагает, что такая активность оккупанта - это начало весенне-летнего наступления. «Сегодня российское весенне-летнее наступление фактически началось около Лимана. Результат ничем не лучше, чем на участке Роднинское - Гуляйполе… Сотни «двухсотых» и «трехсотых», - написал ресурс.

17 марта россияне, воспользовавшись туманом, действительно пытались осуществить прорыв у Роднинского - Гуляйполя. Некоторые оккупанты наступали на лошадях. Силы беспилотных систем ВСУ разгромили этот штурм еще не подходе, число потерь ВС РФ составило сотни человек. Очевидно, что Силы обороны Украины благодаря беспилотникам полностью удерживают под контролем линию фронта.

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