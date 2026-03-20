Археологи подняли со дна Эгейского моря фрагмент афинского Акрополя 1 20.03.2026, 18:11

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иллюстративное фото

Найденный артефакт имеет треугольную форму.

Подводные археологи, исследующие обломки британского брига «Ментор», обнаружили ранее неизвестный фрагмент мрамора из афинского Акрополя, пишет New Voice.

Судно, принадлежавшее седьмому графу Томасу Брюсу, затонуло в Эгейском море вблизи острова Китира еще в 1802 году во время транспортировки античных сокровищ в Великобританию.

По данным Министерства культуры Греции, найденный артефакт имеет треугольную форму и размеры примерно 9,3 на 4,7 см. Исследователи идентифицировали его как «каплю» — элемент, который, вероятно, крепился к большим архитектурным блокам Парфенона или другого сооружения Акрополя.

Большинство скульптур было поднято ныряльщиками за губками еще в XIX веке и впоследствии продано Британскому музею, однако современные раскопки, продолжающиеся с 2009 года, продолжают приносить ценные находки. Кроме мрамора, на месте аварии обнаружили остатки медной обшивки корпуса, глиняный очаг экипажа и даже античный шахматный набор.

Эта находка вновь привлекает внимание к длительному спору между Грецией и Великобританией. Афины настаивают на возвращении «мраморов Элгина», утверждая, что артефакты были вывезены незаконно во время османской оккупации.

Британская сторона ссылается на законодательство, запрещающее изымать предметы из музейных коллекций. Пока продолжаются сложные юридические переговоры, греческие специалисты продолжают консервацию и анализ новых подводных находок, которые являются прямыми свидетелями масштабного перемещения культурного наследия.

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