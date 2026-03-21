МИД Беларуси взвыл из-за отключения в ЕС карт Visa трех белорусских банков 9 21.03.2026, 11:40

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Лукашенковские чиновники жалуются на санкции.

Решение платежной системы Visa об отключении в ЕС карт трех белорусских банков является «типичным примером феномена избыточного применения санкций». Об этом заявил временный поверенный в делах Беларуси при ЕС Сергей Панасюк, пишет «Зеркало».

«Продолжаем настаивать на незаконности ограничительных мер, не утвержденных СБ ООН. Но даже если не учитывать этот аспект, то санкции ЕС сегодня — это абсолютно запутанный непрозрачный инструмент, применяемый не только против Беларуси, но и в отношении десятков стран, в котором уже не разбираются даже сами европейские чиновники. Избыточное применение санкций вызывает особую озабоченность, поскольку на практике не работают, в частности, гуманитарные изъятия, и санкции становятся просто негуманным неизбирательным карательным инструментом Брюсселя в отношении неугодных стран», — заявил дипломат.

Напомним, 19 марта «Белагропромбанк», «Альфа-Банк» и «Белгазпромбанк» предупредили своих клиентов, что с 18 марта перестали работать их карты Visa в странах Евросоюза, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии. В «Альфа-Банке» связывали это ограничение с санкциями.

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