Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Саратове

Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Саратове2
- 21.03.2026, 17:37
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Этот НПЗ является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.
В ночь на 21 марта силы обороны Украины поразили объекты Саратовского нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области страны-агрессора РФ. Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Этот НПЗ является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России и, по данным военных, обеспечивает переработку нефти и производство горюче-смазочных материалов, которые используются для нужд оккупационной армии.
По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн тонн.
В Генштабе ВСУ предварительно проинформировали, что в результате украинской атаки на территории НПЗ повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000. Точный ущерб сейчас уточняется.
О том, что Саратовская область подверглась атаке беспилотников, сообщал губернатор Роман Бусаргин. По данным министерства обороны страны-агрессора, всего ночью российская противовоздушная оборона якобы перехватила и уничтожила 283 дрона.