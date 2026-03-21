Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Саратове 2 21.03.2026, 17:37

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Этот НПЗ является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.

В ночь на 21 марта силы обороны Украины поразили объекты Саратовского нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области страны-агрессора РФ. Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Этот НПЗ является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России и, по данным военных, обеспечивает переработку нефти и производство горюче-смазочных материалов, которые используются для нужд оккупационной армии.

По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн тонн.

В Генштабе ВСУ предварительно проинформировали, что в результате украинской атаки на территории НПЗ повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000. Точный ущерб сейчас уточняется.

О том, что Саратовская область подверглась атаке беспилотников, сообщал губернатор Роман Бусаргин. По данным министерства обороны страны-агрессора, всего ночью российская противовоздушная оборона якобы перехватила и уничтожила 283 дрона.

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