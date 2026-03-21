закрыть
26 июня 2026, пятница, 18:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Саратове

2
  • 21.03.2026, 17:37
  • 2,970
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Саратове

Этот НПЗ является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.

В ночь на 21 марта силы обороны Украины поразили объекты Саратовского нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области страны-агрессора РФ. Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Этот НПЗ является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России и, по данным военных, обеспечивает переработку нефти и производство горюче-смазочных материалов, которые используются для нужд оккупационной армии.

По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн тонн.

В Генштабе ВСУ предварительно проинформировали, что в результате украинской атаки на территории НПЗ повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000. Точный ущерб сейчас уточняется.

О том, что Саратовская область подверглась атаке беспилотников, сообщал губернатор Роман Бусаргин. По данным министерства обороны страны-агрессора, всего ночью российская противовоздушная оборона якобы перехватила и уничтожила 283 дрона.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра