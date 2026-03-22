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Иран ответил на ультиматум Трампа насчет 48 часов

  • 22.03.2026, 12:33
  • 29,624
Иран ответил на ультиматум Трампа насчет 48 часов

Тегеран озвучил еще худшие угрозы в ответ.

Тегеран ответил на угрозы США уничтожить электростанции Ирана, если в течение двух суток не будет разблокирован Ормузский пролив. Ответные угрозы оказались более обширными.

Об этом сообщают Al Jazeera и Wall Street Journal.

Военные армии Ирана ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса, удар будет нанесен по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.

WSJ пишет, что хотя запасы нефти и газа поддерживают экономику региона, миллионы людей на Ближнем Востоке полагаются на опреснительные установки для получения питьевой воды. На Ближнем Востоке сосредоточено более 40% мировых мощностей по опреснению, или около 5000 установок.

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