Путин попал в ловушку, созданную им самим 8 22.03.2026, 16:16

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Кремль ошибочно рассчитывает на разобщенность Запада.

Полномасштабная война России против Украина вступила в пятый год, однако ожидаемого для Кремля результата так и не принесла. Несмотря на значительные потери и затяжной конфликт, Путин продолжает настаивать на максималистских требованиях, исключающих компромисс, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что российский лидер оказался в ловушке, созданной им самим. После начала вторжения в 2022 году цена войны для России оказалась слишком высокой, чтобы признать частичное поражение. Любое соглашение, при котором большая часть Украины останется вне контроля Москвы, внутри страны будет воспринято как провал.

При этом ситуация на поле боя далека от решающей победы: российская армия за годы боевых действий не смогла добиться стратегического прорыва. Это делает перспективу военной победы маловероятной.

Вместо этого Кремль делает ставку на ослабление западной поддержки Киева. По оценкам аналитиков, Путин рассчитывает, что разногласия между союзниками — прежде всего в НАТО и Европейский союз — со временем приведут к сокращению помощи Украине.

Однако даже при возможном снижении поддержки это не гарантирует России успеха. Затяжной характер войны, экономическое давление и отсутствие решающих побед подрывают способность Москвы достичь заявленных целей.

Война, задуманная как быстрый инструмент усиления влияния России, превратилась в стратегический тупик. Путин не может ни отступить без потери политического капитала, ни добиться победы — что делает конфликт все более затяжным и изматывающим для всех сторон.

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