Белоруска выиграла чемпионат мира по лыжной акробатике 1 22.03.2026, 16:13

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Любовь Пилипенко

Любовь Пилипенко уверенно победила на юниорском первенстве в Швейцарии.

На юниорском первенстве в швейцарском Айроло Любовь Пилипенко отлично исполнила оба финальных прыжка - 83,47 и не оставила шансов конкурентам из Украины и Казахстана. Об этом сообщает канал НОК.

Второе место у представительницы Канады Александры Монтмини – 80,32, третья – украинка Диана Яблонская – 77,80.

Ранее бронзовым призером юниорского чемпионата мира стал Владислав Вознюк.

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