Четыре роты за километр: шокирующая цена наступления России 4 Александр Коваленко

22.03.2026, 21:55

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Март стал катастрофой для армии Путина.

Завершилась третья неделя марта и, фактически, 3/4 всего месяца, и, как всегда, стоит подвести предварительные итоги относительно пропорции потерь противника и результатов по захвату территорий Украины — как в недельном выражении, так и за эти 3/4 месяца. И тут, как всегда, есть не только что обсудить, но и многословные нюансы…

В течение третьей недели марта российские оккупационные войска захватили 28 км² территории Украины, что является более низким показателем в недельном выражении, нежели во вторую неделю марта, но больше, чем в первую. Тем не менее, это крайне низкий показатель захвата территорий, особенно в сравнении с весенне-летней наступательной кампанией российских оккупационных войск 2025 года, когда за неделю захватывалось в среднем 130–150 км².

В целом за 3/4 месяца оккупанты захватили 71 км².

Потери личного состава российских оккупационных войск за третью неделю марта составили 8 710 тел, что является довольно неплохим показателем за последние месяцы, а с учетом медленного темпа захвата территорий пропорция потерь и вовсе становится не просто одной из самых высоких, а рекордной за весь период полномасштабного вторжения в Украину — 311 тел на 1 км².

Фактически, на протяжении третьей недели марта российские оккупационные войска ради захвата 1 км² территории Украины продолжают тратить ресурс, сопоставимый уже практически с четырьмя ротами.

В целом же за 3/4 месяца российские оккупационные войска захватили 71 км², а потери при этом составили 21 110, или 297 тел на 1 км².

Фактически, март становится для российских оккупационных войск не просто самым худшим периодом военной кампании 2026 года, а в целом — самой провальной наступательной кампанией не только за весь период полномасштабного вторжения России в Украину, но, возможно, и шире — в истории войн и конфликтов.

Александр Коваленко, Telegram.

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