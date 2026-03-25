Удар Израиля по порту на Каспийском море нарушил военные поставки РФ в Иран 2 25.03.2026, 10:49

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Бандар-Энзели был ключевым терминалом.

Авиаудур израильских ВВС по иранской военно-морской базе в городе Бандар-Энзели на побережье Каспийского моря был направлен на то, чтобы помешать Ирану и России обмениваться оружием и боеприпасами.

Об этом пишет Wall Street Journal. По данным WSJ, через порт Бандар-Энзели Иран получал от России оружие, беспилотники и боеприпасы, чтобы иметь возможность продолжать войну с США и Израилем.

У Москвы и Тегерана есть несколько портов на Каспийском море, но Бандар-Энзели является ключевым. Кремль заинтересован в продолжении войны на Ближнем Востоке, так как это отвлекает внимание Белого дома от Украины, а также помогает российской экономике получать дополнительные средства за счет увеличения спроса на нефть в мире и цен на энергоресурсы, тем более что Соединенные Штаты для стабилизации ситуации на энергетическом рынке разрешили странам покупать санкционную российскую нефть, которая уже находится на танкерах.

Армия обороны Израиля впервые нанесла удар по военным и стратегическим иранским объектам на Каспийском море 18 марта (в городе Бандар-Энзели находится штаб Северного флота Ирана).

Иранские власти признали, что в городе некоторые объекты получили повреждения. Ранее Израиль еще никогда не атаковал иранские объекты на побережье Каспийского моря.

В Кремле сразу же резко отреагировали на удар по Бандар-Энзели. Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что теперь якобы существует риск втягивания в военный конфликт на Ближнем Востоке прикаспийских государств.

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