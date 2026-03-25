В Жлобине сгорел городской автобус «МАЗ»

В Жлобине 24 марта сгорел городской автобус Гомельоблавтотранса. Об этом сообщил «Флагшток».
«Самовозгорание произошло в 15.40 в автобусе МАЗ-203 2018 года выпуска, оснащенном двигателем немецкого производства. Предполагаемая причина возгорания — неисправная электропроводка», — сообщило издание.
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