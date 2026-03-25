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«В день кладут нашу бригаду»

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  • 25.03.2026, 17:17
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«В день кладут нашу бригаду»

Российский солдат из Бурятии потрясен боями с ВСУ.

Российский военный из Бурятии опубликовал откровенное сообщение о масштабах потерь армии РФ в войне против Украины. По его словам, нынешние потери в разы превышают те, что были во время чеченских кампаний, из-за чего прежние представления о войне больше не актуальны, пишет «Диалог».

Он также отмечает, что ценность жизни российских военнослужащих на фронте фактически снизилась, а гибель солдат приобрела массовый характер. По его утверждению, за одни сутки украинские силы могут уничтожить подразделение численностью до целой бригады (в российской армии это примерно от 2 до 4 тысяч человек).

Особо подчеркивается изменение отношения к потерям: если раньше гибель одного бойца воспринималась как трагедия, то теперь, по словам автора, счет может идти на тысячи погибших в день.

Отдельное внимание он уделяет роли беспилотников. В сообщении говорится, что даже опыт участия в предыдущих конфликтах уже не дает преимущества, поскольку дорогостоящая техника и подготовленные военные оказываются уязвимыми перед массовым применением недорогих FPV-дронов.

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