В Минске авто въехало в здание на проспекте Победителей 8 25.03.2026, 21:37

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Фотофакт.

Авария произошла на проспекте Победителей в Минске утром в среду, 25 марта 2026 года. Как сообщили в ГАИ, 45-летняя водитель управляла автомобилем Nissan, двигалась по проспекту.

В какой-то момент она начала поворачивать направо по направлению к стоянке около дома №89. Сначала автомобиль совершил наезд на Geely. Затем Nissan выехал за пределы проезжей части и врезался в фасад здания.

По предварительной информации, у машины заклинила педаль газа. Это и стало причиной ДТП. В аварии никто не пострадал, авто получили повреждения.

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