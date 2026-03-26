Зеленский: Россия шантажировала США предоставлением разведданных Ирану

Зеленский: Россия шантажировала США предоставлением разведданных Ирану1
- 26.03.2026, 0:59
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Россияне хотели, чтобы США прекратили делиться разведданными с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пыталась шантажировать США, предлагая прекратить обмен разведданными с Ираном в обмен на остановку передачи американской развединформации Украине.
Об этом сообщает Reuters.
По словам главы государства, украинская разведка имеет данные, свидетельствующие о продолжении сотрудничества Москвы и Тегерана.
«У меня есть отчеты от наших разведывательных служб, которые показывают, что Россия делает это и говорит: «Я не буду передавать разведданные Ирану, если Америка прекратит передавать разведданные Украине». Разве это не шантаж? Безусловно», - подчеркнул Зеленский.
Президент также заявил, что некоторые иранские беспилотники, которые использовались для атак на военные объекты США и их союзников во время войны на Ближнем Востоке, содержали российские компоненты.
Президент напомнил, что Украина с начала полномасштабной войны постоянно сталкивается с атаками иранских дронов Shahed, которые Россия активно использует против украинских городов и инфраструктуры.
В то же время, по его словам, Украина уже помогает нескольким странам Персидского залива, в частности Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Катару, противодействовать атакам беспилотников на их территории.
Зеленский также выразил надежду, что с частью государств региона удастся заключить долгосрочные договоренности. Они, по его словам, могли бы помочь профинансировать производство украинских дронов-перехватчиков или закупку необходимых ракет противовоздушной обороны.