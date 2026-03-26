Лукашенко подписал с Ким Чен Ыном договор о сотрудничестве 29 26.03.2026, 8:45

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Ким Чен Ын

Фото: AFP

Белорусский правитель похвалил одну из самых кровожадных диктатур в мире.

Договор о сотрудничестве между Беларусью и Корейской Народно-Демократической Республикой подписали 26 марта Александр Лукашенко и Ким Чен Ын.

Документ был принят во время переговоров белорусского диктатора с коллегой из КНДР.

Лукашенко рассказал Ким Чен Ыну, что Северную Корею «ждет великое будущее с этим трудолюбивым, дисциплинированным народом».

Отметим, в интервью сайту Charter97.org украинский депутат рассказал, что в КНДР Лукашенко полетел по заданию Кремля.

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