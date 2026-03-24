Украинский депутат: Лукашенко выполняет задание Путина в КНДР 22 24.03.2026, 21:00

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Белорусский правитель — инструмент Кремля.

Лукашенко собирается с визитом в Северную Корею к местному диктатору Ким Чен Ыну.

С чем может быть связан этот визит? Такой вопрос сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде:

— А куда еще Лукашенко может поехать? Он ведь не может постоянно ездить в Москву. Хочется и мир повидать.

Если же серьезно смотреть на эту историю, то это фактически очередная, я бы сказал, торговля, которой Лукашенко всегда занимался. То есть, с одной стороны, он может пойти на уступки западным демократиям, в данном случае США и администрации Трампа, а с другой — погрозить им и сказать: вот, смотрите, не будете дальше сотрудничать — я могу поехать в Пхеньян, я могу там поговорить, я могу разговаривать с Пекином и всеми остальными.

— Какую выгоду от этой поездки может получить Кремль?

— В данном случае Беларусь и Лукашенко для Москвы — это абсолютно свои инструменты, которые она использует. Причем использует именно в той парадигме, которую любит и сам Лукашенко, — как инструмент торговли.

Я бы сейчас, наверное, сравнил Беларусь с такой себе ГДР времен Варшавского блока. Формально у них вроде бы есть своя власть. Но, с другой стороны, они полностью зависимы от Москвы. Более того, по многим вопросам они иногда оказываются даже более репрессивными, чем сама Москва. При этом Москва использовала ГДР как базу для проведения самых разных операций: и шпионских, и экономических. Пользовалась она тем, что западным миром ГДР все-таки рассматривалась как будто немного отдельно от Москвы, как некая самостоятельная часть.

Учитывая этот опыт КГБ, а фактически ФСБ (а ФСБ и есть КГБ, и Путин является частью этой системы), повторяется история и воспроизводится эта же модель в отношении Беларуси.

Я напомню такой уникальный пример, как ООН. Ведь она была основана не только СССР как таковым, но и Россией, Украиной, Беларусью. С одной стороны, это были зависимые части Советского Союза. Но в определенный момент для целей Москвы и Киев, и Минск использовались как отдельные субъекты, чтобы иметь больше связей и получать больше возможностей для торга. В данном случае Москва в своих действиях гораздо более гибкая, чем многие хотят представить. Она не такая ригидная, как о ней часто говорят.

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